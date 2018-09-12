Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Мокрый снег и дожди прогнозируют синоптики в Алтайском крае в среду, 12 сентября.

"Местами дождь, в утренние часы в восточных и предгорных районах с мокрым снегом", — говорится в сообщении регионального Гидрометцентра.

Дневные температуры в крае составят +7...+12 градусов. Ветер будет северо-западный, 5-10 метров в секунду, местами порывы до 15 метров.

В Барнауле небольшой дождь обещают в конце дня. Температуры в краевой столице в светлое время суток составят +8...+10 градусов. Ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду.