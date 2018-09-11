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Трасса Абакан-Бийск может "уйти в небытие" вместе с главой Хакасии

, ИА "Амител"
Виктор Зимин проиграл в первом туре губернаторских выборов и, скорее всего, покинет свой пост

Фото: vk.com

Амбициозный проект главы Хакасии Виктора Зимина по строительству автодороги из Абакана в Бийск может быть поставлен на паузу. Действующий глава региона уступил в первом туре губернаторских выборов 9 сентября, и его шансы взять верх через две недели оцениваются невысоко. Более того, не исключено, что еще до повторного голосования он уйдет в отставку по рекомендации Кремля.

Виктор Зимин рассчитывал, что дорога Абакан — Бийск будет включена в перечень объектов государственной программы "Развитие транспортной системы". "В меру своих возможностей мы год за годом самостоятельно ведём строительство этой дороги. Но очевидно, что без поддержки со стороны федерального центра выполнить такой масштабный и значимый проект невозможно", — резюмировал глава региона.

Предполагается, что автотрасса кратчайшим путем соединит Хакасию, Красноярский край и Туву с Кемеровской областью, Алтайским краем и Республикой Алтай, а также обеспечит прямой выход на Китай и Монголию: "Это существенная экономия времени, транспортных расходов и снижение себестоимости товаров и услуг, расширение экономических связей, грузооборота, туристического потока", — полагают сторонники строительства. Добавим, стоимость проекта составит как минимум 20 млрд рублей. Сейчас, чтобы добраться из Абакана в Бийск, необходимо преодолеть более 1100 км.

Между тем после проигрыша главы Хакасии в первом туре выборов, прошедших 9 сентября, ситуацию в регионе Кремль оценил как "неуправляемую", рассказал источник "Ведомостей". В Кремле хотят, чтобы Зимин ушел с поста до второго тура. "Там введено внешнее финансовое управление, нет денег на зарплаты бюджетникам. Администрация президента хочет, чтобы Зимин написал заявление об уходе до второго тура. Пусть там будет кто угодно, лишь бы не он", — рассказал собеседник газеты.

В Хакасии коммунист Валентин Коновалов обошел Зимина, набрав более 44,8% голосов. Действующий глава республики получил только 32%.

Между тем по итогам единого дня голосования в первом туре не сумели победить губернаторы еще трех регионов — Приморского и Хабаровского краев, а также Владимирской области.

Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

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Комментарии

11.09.2018 17:24
- гость -

не смог подтасовать - профнепригоден
вот девиз нынешней власти

0  0
11.09.2018 18:07
- гость -

Какая трасса вы о чем? Республика Хакасия банкрот нет денег на зар.платы бюджетникам, экстренно просят выделить помощь в 28 млрд. из фед. бюджета

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