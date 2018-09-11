Досрочные выборы губернатора Алтайского края признаны состоявшимися, результаты — действительными. Кандидат Виктор Томенко, набравший более 50% голосов, официально признан избранным губернатором. Итоги выборов подвели на заседании краевой Избирательной комиссии во вторник, 11 сентября, буквально несколько минут назад.

Вот какие именно данные войдут в выборную историю Алтайского края:

Виктор Томенко ("Единая Россия") — 53,61% (366 277 избирателей),

Владимир Семёнов (ЛДПР) — 16,2% (110 694),

Людмила Суслова ("Справедливая Россия") — 14,14% (96 617),

Андрей Крылов ("Партия Роста") — 13,46% (91 967).

Именно эти данные были названы на утро после выборов. А вот явку немного уточнили: не 37,29%, а 37,28%. Итого на выборы пришли 683 259 человек. Всего на день голосования в крае было зарегистрировано 1 млн 832 тысячи 786 избирателей. На участках избирателям было выдано 613 тысяч 930 бюллетеней, из дома (надомное голосование) проголосовали 69 тысяч 407 человек, досрочно — 55 человек. Недействительными признаны 17 тысяч 704 бюллетеня.