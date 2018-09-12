Фото: avito.ru

Четырехкомнатную квартиру в двух уровнях площадью 140 квадратных метров продают в центре Барнаула за 6,5 млн рублей, сообщается на сайте Avito.ru.

Жилье находится на пятом и шестом этажах кирпичного дома по улице Короленко.

"Два санузла, большая ванная комната. Балконы, теплые полы, ремонт, мебель", — добавляет автор объявления, уточняя, что квартира продается в связи с переездом собственника в другой регион.