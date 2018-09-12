Деревья на улицах Барнаула с каждым днём становятся всё ярче, а это значит, что скоро можно будет разбрасывать листья и задорно улыбаться в камеру. Мы собрали несколько мест, где это лучше всего сделать.

1. В сквере на площади Сахарова. Излюбленное горожанами место в любое время года.

2. Нагорный парк. После реконструкции там удивительно красиво и можно найти множество мест для фото.

3. Сквер у АлтГТУ. Невысокие деревья позволяют там создать чудесный фон и атмосферу.

4. Аллея на Горе вдоль улицы Аванесова.

5. Барнаульский дендрарий, который, к слову, открылся 1 сентября после жуткого шторма.

6. В сквере на площади Свободы также можно найти парочку красивых мест.

7. Не стоит забывать про парки отдыха, которые есть в каждом районе.

Парк ВРЗ