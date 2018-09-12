Деревья на улицах Барнаула с каждым днём становятся всё ярче, а это значит, что скоро можно будет разбрасывать листья и задорно улыбаться в камеру. Мы собрали несколько мест, где это лучше всего сделать.
1. В сквере на площади Сахарова. Излюбленное горожанами место в любое время года.
2. Нагорный парк. После реконструкции там удивительно красиво и можно найти множество мест для фото.
3. Сквер у АлтГТУ. Невысокие деревья позволяют там создать чудесный фон и атмосферу.
4. Аллея на Горе вдоль улицы Аванесова.
5. Барнаульский дендрарий, который, к слову, открылся 1 сентября после жуткого шторма.
6. В сквере на площади Свободы также можно найти парочку красивых мест.
7. Не стоит забывать про парки отдыха, которые есть в каждом районе.
Парк ВРЗ
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