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Звезде автомобильной саги "Форсаж" — голливудскому актеру Полу Уокеру 12 сентября этого года исполнилось бы 45 лет.

Жизнь артиста оборвалась очень рано — 30 ноября 2013 года он вместе со своим другом Роджером Родасом попал в автокатастрофу. Согласно официальной версии, Пол и Роджер ехали с мероприятия благотворительного фонда Reach Out Worldwide на Porsche Carrera GT.

По дороге водитель не справился с управлением, машина врезалась в фонарный столб и стоящее рядом дерево в Валенции, Санта-Кларита, Калифорния. Водитель и пассажир погибли на месте аварии.

Несмотря на смерть Пола Уокера, фильмы из серии "Форсаж" продолжают радовать поклонников. Во многом мировой успех этого проекта связан именно с Полом.

К слову, отметим, что в последние годы своей жизни Уокер все активнее снимался в куда более скромных в отношении бюджета картинах, но все больше раскрывал свой актерский талант.

В день рождения актера предлагаем подборку его фотографий.