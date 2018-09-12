Среда, 12 Сентябрь, 07:30

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Спецпроекты

Форум

$ 69,97
€ 81,39
451904
3°
Обь
99см -1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День города-2018Выборы губернатора Алтайского края - 2018Дорожный ремонт - 2018
Новости

Вечно молодой: воспоминания о Поле Уокере в фотографиях

, ИА "Амител"
Голливудскому актеру 12 сентября исполнилось бы 45 лет

Фото из открытых источников

Звезде автомобильной саги "Форсаж" — голливудскому актеру Полу Уокеру 12 сентября этого года исполнилось бы 45 лет.

Жизнь артиста оборвалась очень рано — 30 ноября 2013 года он вместе со своим другом Роджером Родасом попал в автокатастрофу. Согласно официальной версии, Пол и Роджер ехали с мероприятия благотворительного фонда Reach Out Worldwide на Porsche Carrera GT.

По дороге водитель не справился с управлением, машина врезалась в фонарный столб и стоящее рядом дерево в Валенции, Санта-Кларита, Калифорния. Водитель и пассажир погибли на месте аварии.

Несмотря на смерть Пола Уокера, фильмы из серии "Форсаж" продолжают радовать поклонников. Во многом мировой успех этого проекта связан именно с Полом.

К слову, отметим, что в последние годы своей жизни Уокер все активнее снимался в куда более скромных в отношении бюджета картинах, но все больше раскрывал свой актерский талант.

В день рождения актера предлагаем подборку его фотографий.

Материалы по теме

 

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< сентябрь 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
07:19
"Алтай. Притяжение": жюри фестиваля восхитили скульптуры и красивые женщины 0
07:03
"Такие планировки никто в Барнауле еще не применял": риелтор о ЖК "Марс" 0
07:00
Как совместить спорт и танцы: выбираем занятие для ребенка 0
06:48
Вечно молодой: воспоминания о Поле Уокере в фотографиях 0
06:32
Где в Барнауле провести красивую осеннюю фотосессию 0
06:17
Мокрый снег, дожди и ветер: прогноз погоды в Алтайском крае на 12 сентября 0
06:01
"Единая Россия" снова в большинстве: на Алтае прошли муниципальные выборы 1
05:02
Мексика готова работать над отменой визового режима для россиян 0
04:04
ФАС признала рекламу Durex недостоверной 0
03:02
В Колумбии задержан российский "человек-паук", забравшийся на здание банка 0
02:11
Минфин хочет ограничить максимальную сумму проигрыша для азартных россиян 0
01:19
Медведева примет участие в чемпионате России по фигурному катанию 0
00:21
В работе мессенджера Viber произошли сбои 0
23:59
СМИ: подозреваемых по делу Скрипалей раскрыл завербованный дипломат из РФ 1
23:41
Медведев: необходимо не допустить трудовую дискриминацию по возрасту 1
23:21
Чистый отток капитала из России вырос в 2,8 раза 2
22:58
Около 100 га травы загорелись на полигоне в Воронежской области 0
22:41
Поклонская: пятеро депутатов пройдут проверку на коррупцию 1
22:18
Путин и Си Цзиньпин приготовили блины с черной и красной икрой на ВЭФ 0
21:59
Utair опровергла информацию об опасном сближении самолета с воздушным шаром 0
21:41
Правительство предложило запретить военным размещать в Сети данные о службе 0
21:21
Alibaba, РФПИ, Mail.Ru Group и "МегаФон" организуют совместный бизнес 0
20:57
СМИ поделились подробностями о "бюджетном" iPhone XR 0
20:40
Кремль прокомментировал ролик Золотова с вызовом Навального на дуэль 4
20:21
Двадцать змей изъяли у пассажира в Шереметьево 0
19:52
Глава Росгвардии пообещал сделать из Навального отбивную 6
19:21
Госдума одобрила в первом чтении штрафы для авиадебоширов 0
19:08
Коротко о главном: победа Томенко, дело Мотузной и "Мизюлинские катакомбы"
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 11 сентября
18:59
Игра Pokemon Go добралась до России спустя два года после запуска 1
18:38
"ЕР" хочет уволить Поклонскую с поста зампреда комитета Госдумы 3
18:14
ДТП с участием автобуса и трамвая произошло в Барнауле 0
17:52
Жительница Барнаула по одной схеме украла четыре костюма из ТЦ 0
17:36
Минстрой пообещал сократить отключение горячей воды до трех дней 3
17:24
Синоптики: мокрый снег ожидается в Алтайском крае 12 сентября 0
17:14
Выборы губернатора Алтайского края официально признаны состоявшимися 11
17:02
Трасса Абакан-Бийск может "уйти в небытие" вместе с главой Хакасии 2
16:48
Правительство Горного Алтая получило двух новых вице-премьеров 0
16:33
Сталлоне рассказал о начале съемок пятой части "Рэмбо" 2
16:21
Присвоившая деньги граждан сотрудница уволена из "Почты России" в Барнауле 4
16:15
СМИ сообщили о госпитализации Никиты Михалкова 0
16:04
Выпускник АГАУ возглавил Минсельхоз в Горном Алтае 0
15:57
Полоса препятствий: жители Барнаула жалуются на опасную дорогу в школу 6
15:33
В Алтайском крае разработали уникальные культиваторы 0
15:23
Асфальт проваливается на оживленном перекрестке в Барнауле 8
15:15
Мультсериал "Рик и Морти" получил премию "Эмми" 1
15:02
Расписание пригородных поездов изменят в Алтайском крае 0
14:50
Нурмагомедов, Тимати и Крид обменялись жесткой критикой в Instagram 6
14:32
Очередной суд над Марией Мотузной вскрыл схему "вербовки" студентов юрфака 23
14:21
В Иркутской области произошло обрушение между корпусами школы 3
14:16
Более 100 тысяч гектаров засеяли в Алтайском крае озимыми культурами 0

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.