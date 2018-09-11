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"ЕР" хочет уволить Поклонскую с поста зампреда комитета Госдумы

, ИА "Амител"
Это связано с тем, что она не поддержала пенсионную реформу

Фото: patriot-donetsk.ru

Фракция "Единая Россия" обсудит и подготовит решение об увольнении Натальи Поклонской с поста зампредседателя думского комитета по безопасности и противодействию коррупции из-за нарушения фракционной дисциплины — ее отказа проголосовать за пенсионную реформу. Об этом пишет "Интерфакс", ссылаясь на источники в партии.

По словам собеседника агентства, позиция фракции по данному вопросу "не изменилась". Что касается смещения Поклонской со второго поста — главы комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах депутатов Госдумы, то по этому вопросу окончательное решение еще не принято.

"Есть опасения, что Наталья Владимировна будет трактовать это решение, в случае его принятия, как некую "расправу" с ней — поскольку она, якобы, активно борется с коррупцией и кому-то мешает. Это, конечно, не так. Но мы видим, что предпосылки к тому, чтобы объяснять ситуацию именно таким образом, уже есть",— добавил источник.

Ранее сама Поклонская заявила, что не собирается уходить из "Единой России". Она считает, что данное решение будет расцениваться как предательство.

Напомним, Поклонская единственная проголосовала против законопроекта о повышении пенсионного возраста вопреки консолидированной позиции фракции "Единая Россия". Остальные единороссы (328 депутатов) отдали свой голос "за", еще восемь человек не участвовали в голосовании.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

11.09.2018 19:46
- гость -

Вот и вся вредности. Партийных списков!

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11.09.2018 19:52
- гость -

в единной россии нашелся только один порядочный человек готовый защищать россиян

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