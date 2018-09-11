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Популярная игра Pokemon Go через два года после запуска стала доступна в РФ. Ее можно скачать в магазинах приложений AppStore и Google Play, пишет РИА Новости.

По данным ряда СМИ, утром 11 сентября пользователи в России начали получать от стороннего сервиса оповещения о доступности игры. При этом компания-разработчик Niantic официально не объявляла о выходе игры в РФ.

Напомним, Niantic Labs запустила Pokemon Go летом 2016 года во многих странах по всему миру. Игра основана на технологии "дополненной реальности". Цель игры — поймать покемона (Pocket Monster — "карманный монстр"). В результате множество граждан стали выходить на улицы, в парки и пляжи, полностью поглощенные процессом. Пользователи из РФ играли в Pokemon Go, скачивая ее на неофициальных сайтах.

Эксперты считают, что игра может привести к травматизму или ограблению в реальном мире. Банки в РФ даже предлагали застраховаться от травм во время игры. Также один из ветеранов российских спецслужб не исключил, что приложение может быть использовано для шпионажа, а бывший главный санитарный врач, депутат Геннадий Онищенко выразил опасение, что приложение может оказать серьезное влияние на психику.