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Государственная дума приняла в первом чтении законопроект об увеличении штрафов за правонарушения на транспорте, включая самолеты. Об этом пишет "Коммерсант".

В данный момент штраф за невыполнение распоряжений командира авиасудна вырастет с 2-5 тысяч до 20-40 тысяч рублей. Альтернативным наказанием может стать административный арест на срок от пяти до 15 суток. За мелкое хулиганство на транспорте вводится штраф 30–50 тысяч рублей, или административный арест на срок от десяти до 15 суток.

Данный законопроект разработал Минюст осенью прошлого года. Его внесли в Думу в марте текущего года. Замглавы ведомства Юрий Любимов пояснил необходимость поправок "увеличением количества случаев нарушения безопасности на воздушном транспорте" и тем, что штрафы за нарушение правил безопасности на транспорте не обновлялись с 2009 года.