Фото: youtube.com

Руководитель Росгвардии Виктор Золотов записал видеответ оппозиционеру Алексею Навальному, который ранее заявил о коррупции в ведомстве. Генерал опубликовал на YouTube ролик, в котором вызывает политика на дуэль.

"В отношении меня вы допустили оскорбительные, клеветнические размышления, в офицерской среде не принято просто так прощать. Испокон веков подлеца били по лицу и вызывали на дуэль", — говорит в ролике Золотов, отмечая, что в настоящем времени можно ограничиться "поединком на ринге или татами". При этом глава Росгвардии пообещал сделать из Навального "хорошую сочную отбивную".

В августе Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование о корруации в Росгвардии. В частности, в расследовании говорилось, что продукты для сотрудников ведомства покупаются по завышенной цене у одного и того же поставщика - ООО "Мясокомбинат "Дружба народов".

В видеообращении Золотов признал, что в Росгвардии действительно присутствуют "коррупционные недостатки", но с этими проявлениями, по его словам, помогают бороться органы контрразведки и Счётная палата.