Фото: всепассажиры.рф

Сотрудники таможни московского Шереметьево изъяли у пассажира 20 змей из-за отсутствия на них документов. Рептилий направили в центр передержки, пишет РИА Новости.

Уточняется, что инцидент произошел 10 сентября. Змеи были изъяты у пассажира, который прибыл рейсом из Дюссельдорфа. Он утверждал, что купил рептилий на международной выставке в Германии.

Агентство пишет, что змеи находились в банках, которые были упакованы в мешочки. Провоз осуществлялся в ручной клади.

"Документов на пресмыкающихся не было предоставлено. В данный момент змеи находятся в центре "Простар-плюс" на карантине. Виды змей будут устанавливаться специалистами, по предварительной информации, ядовитых видов нет", — заключили в таможне.