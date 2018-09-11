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Глава Росгвардии Виктор Золотов не согласовывал с Кремлем вызов главы ФБК Алексея Навального на дуэль. Об этом пишет "Газета.ру", ссылаясь на заявление пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Напомним, ранее Золотов опубликовал видео, на котором отреагировал на критику ФБК в адрес ведомства, а также вызвал Навального на поединок и пообещал сделать из него "сочную отбивную".

Песков в ответ на вопросы журналистов о заявлении главы Росгвардии заявил, что Кремль не расценивает слова Золотова как угрозу. При этом пресс-секретарь главы РФ подчеркнул, что с "бессовестной клеветой" иногда можно бороться любыми способами.

"Когда бывает действительно бессовестная клевета, которая является не чем иным, как нарушением действующего законодательства, конечно, лучше такую клевету пресекать на корню", — цитирует издание его слова.

В то же время Песков отметил, что обращение Золотова не было согласовано с Кремлем.