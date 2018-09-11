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Издание Bloomberg раскрыло подробности о новинке корпорации Apple, которая получила название iPhone XR, пишет РИА "ФАН".

Отмечается, что новый "бюджетный" смартфон не будет называться iPhone 9 или iPhone XC, как предполагалось ранее. Разработчики назовут гаджет iPhone XR.

Издание добавляет, что смартфон будет в дефиците. Издание пишет, что это связано с проблемами с подсветкой ЖК-экрана, который будет установлен в телефоне.

Также сообщается, что iPhone XR получит 6,1-дюймовый экран. У него будет безрамочный дизайн, который похож на дизайн iPhone X. Разработчики установят алюминиевую рамку, процессор Apple A12. По данным СМИ, оперативная память будет такая же, как у iPhone X. Аpple собирается реализовать в модели систему распознавания лица. Для покупки телефон будет доступен в нескольких вариантах цвета корпуса, в том числе синем и красном.