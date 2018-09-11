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Меморандум о сотрудничестве подписали во вторник, 11 сентября, Mail.ru, Alibaba, "Мегафоном" и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) в рамках Восточного экономического форума. Об этом пишет "Российская газета".

В рамках сотрудничества у организаций появится совместное предприятие, которое будет специализироваться на электронной коммерции. Alibaba будет основным владельцем, предполагается, что у этой компании будет 48% акций. "Мегафону" достанется 24%, Mail.Ru Group — 15% и РФПИ — 13%.

Новая организация будет носить название AliExpress Russia.