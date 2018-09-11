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Российское правительство внесло в Госдуму законопроект о запрете военным размещать в сети и СМИ данные о себе или других военных. Об этом пишет "Интерфакс".

Инициативу разместили в базе данных законодательной деятельности нижней палаты парламента России.

Законопроект предполагает запрет военнослужащим размещать в СМИ и интернете информацию (включая фото-, видеоматериалы, данные геолокации и другие данные) о себе и других военнослужащих.

Это касается информации, которая позволяет раскрыть ведомственную принадлежность военных, данных о служебной деятельности либо служебной деятельности других военных, деятельности воинских частей, организаций и подразделений, в которых военнослужащие проходят военную службу, и месте их дислокации. Исключение лишь составляют случаи, которые предусмотрены законом. Это ограничение касается и военнослужащих — иностранных граждан.

В пояснительной записке сказано, что анализ деятельности ВС РФ, других войск, воинских формирований и органов, в том числе в ходе их применения в Сирии, показал, что военные представляют особый интерес для спецслужб отдельных государств, террористических и экстремистских организаций.

Информация, которую военные публикуют в сети или СМИ, применяется для информационного и информационно-психологического воздействия, а также в отдельных случаях для формирования предвзятой оценки госполитики РФ.

Предлагаемый законопроект не распространяется на граждан, которых уволили со службы. При разработке законопроекта учитывался зарубежный опыт, подчеркивают разработчики.