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Авиакомпания Utair опровергла данные, которые ранее распространил ряд СМИ, об опасном сближении своего самолета Boeing 737-800 с воздушным шаром. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу авиакомпании.

По данным агентства, ранее СМИ сообщили, что самолет, который летел из Кургана в Москву, прошел в опасной близости с воздушным шаром с куполом бежевого цвета и черной корзиной, пассажиров в ней не было. Сообщалось, что инцидент якобы произошел на высоте 3650 метров.

"Utair не подтверждает данную информацию", — цитирует агентство сообщение пресс-службы.