Фото: kremlin.ru

Российский лидер Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин после переговоров в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке посетили выставку "Улицы Дальнего Востока" и приготовили там блины с черной и красной икрой. Об этом пишет РБК, ссылаясь на "Интерфакс".

На выставке глава РФ купил и подарил китайскому лидеру сбитень. Председатель КНР отметил, что у него нет с собой рублей, на что Путин сказал "юанями потом отдашь". Позднее в павильоне "Русские морепродукты и русский рынок" Путину и Си Цзиньпину предложили самим приготовить блины, на что лидеры двух стран согласились и испекли блюдо. После этого лидеры двух стран завернули в блины черную и красную икру, съели их и выпили немного водки по предложению Путина.

Уточняется, что председатель КНР приехал во Владивосток для участия в ВЭФ. Он провел переговоры с российским коллегой, на которых стороны обсудили развитие российско-китайского партнерства и стратегическое взаимодействие между странами. 12 сентября Путин и Си Цзиньпин выступят на пленарном заседании ВЭФ.

Издание отмечает, что президент РФ и председатель КНР не в первый раз готовили вместе. В июне, когда Путин приехал в Китай с официальным визитом, он и Си Цзиньпин готовили национальные китайские блюда.