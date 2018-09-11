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Думская комиссия по контролю за достоверностью сведений о доходах депутатов решила провести проверку в отношении пятерых депутатов из фракций "Единая Россия" и "Справедливая Россия". Об этом пишет "Интерфакс", ссылаясь на заявление председателя комиссии Натальи Поклонской.

"Члены комиссии меня поддержали в том, что необходимо провести ряд проверок в отношении ряда депутатов", — рассказала она, добавив, что депутаты подозреваются в нарушении закона о противодействии коррупции.

Соответствующие запросы направят в Генпрокуратуру, Росфинмониторинг и ФСБ.

Председатель комиссии уточнила, что, в частности, "несколько депутатов, вероятно, являются учредителями и входят в органы управления субъектов хозяйствования, в том числе расположенных за пределами РФ, это Франция и Финляндия".

В отношении одного из депутатов, председателя комитета ГД, принято решение информировать председателя Думы, что "возможно, допущен председателем комитета факт конфликта интересов в связи с выделением фирме, принадлежащей его родственнику, более одного миллиарда рублей государственных денежных средств", добавила Поклонская.