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Лес и сухая трава на площади порядка 100 гектаров загорелись в Воронежской области на территории лесничества у военного полигона "Погоново" в Каширском районе региона. Причины возгорания пока неизвестны, пишет ТАСС, ссылаясь на начальника пресс-службы ГУ МЧС по области Сергея Хренова.

Уточняется, что горящий участок принадлежит и лесному фонду, и военным. "Горят 100 гектаров, даже очаг сложно найти", — рассказал Хренов, добавив, что на месте пожара работают 200 человек и 40 единиц техники от МЧС, Минобороны и лесопожарных формирований.

Глава региональной диспетчерской службы Воронежского лесопожарного центра Сергей Дорохов рассказал, что сообщение о возгорании поступило оперативному дежурному около 12:20 мск. "Планируется, что сегодня возгорание будет ликвидировано, но не факт", — добавил он.

В регионе стоит сухая, безветренная и жаркая погода. Температура днем достигает +30 градусов. В результате в области объявлен высший, V класс пожарной опасности.