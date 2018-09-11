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Чистый вывоз капитала из России за восемь месяцев текущего года составил, по оценке Банка России, 26,5 миллиарда долларов, что в 2,8 раза превышает отток капитала за аналогичный период прошлого года (9,6 миллиарда долларов). Об этом сообщает "Интерфакс", ссылаясь на сайт ЦБ РФ.

Ранее сообщалось, что чистый отток капитала в январе-июле этого года составил 21,5 миллиарда долларов. Следовательно, в августе отток капитала мог составить 5 миллиардов.

Согласно уточненному в июне прогнозу Банка России, отток капитала из страны в этом году при среднегодовой цене нефти 67 долларов за баррель (базовый сценарий) ожидается на уровне 30 миллиардов.