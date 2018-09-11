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Медведев: необходимо не допустить трудовую дискриминацию по возрасту

, ИА "Амител"
Он призвал откликаться на те проблемы, которые могут возникать

Фото: twitter.com

Российский премьер Дмитрий Медведев заявил о необходимости не допустить трудовой дискриминации по возрасту. Для этого нужно усилить контроль за деятельностью работодателей, заявил глава правительства.

"Службы занятости должны уделять людям старшего возраста особое внимание, помогая им найти работу. Нужно создавать дополнительные условия для повышения квалификации и профессиональной переподготовки таких специалистов", — цитирует RT слова Медведева, произнесенные во время обсуждения предложений "Единой России" ко второму чтению проекта пенсионной реформы.

При этом премьер отметил, что необходимо исходить "из реалий и откликаться на те проблемы, которые, вполне вероятно, могут возникать".

По его словам, с учетом этого, возможно, в пенсионном законодательстве "что-то придется скорректировать".

Напомним, ранее Минтруд РФ подготовил план, предусматривающий усиление ответственности, вплоть до уголовной, для работодателей за увольнение предпенсионных сотрудников. Также в проект плана включены мероприятия по защите трудовых прав старшего поколения, работе с ним органов занятости. Кроме этого планируется создание горячей линии по вопросам соблюдения трудовых прав граждан предпенсионного возраста.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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