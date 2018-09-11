Фото: theins.ru

Подозреваемых в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери помог помог идентифицировать российский дипломат, которого завербовала разведка Великобритании. Об этом пишет "Коммерсант", ссылаясь на The Daily Express и источники в британской разведке.

По данным таблоида, агент британской службы внешней разведки, выдавший себя за арт-дилера, в течение нескольких месяцев пытался завербовать сотрудника российского посольства в Италии, который сам под прикрытием собирал секретную информацию о НАТО. Данного дипломата под кодовым прозвищем "Аполло" в итоге перевезли в Британию в апреле.

По данным таблоида, "Аполло" передал сотрудникам спецслужб Британии все данные о "международной шпионской сети Москвы". Когда появились первые снимки предполагаемых отравителей Скрипалей, дипломат опознал в них сотрудников ГРУ.

Напомним, в начале текущего месяца британский премьер Тереза Мей заявила, что королевская прокурорская служба Соединенного Королевства готова предъявить обвинения в покушении на убийство Скрипалей россиянам Александру Петрову и Руслану Боширову. По ее словам, они являются офицерами ГРУ. МИД РФ утверждает, что Москва к отравлению не причастна, а об этих гражданах РФ ничего не знает.