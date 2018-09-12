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Пользователи по всему миру столкнулись с проблемами в работе мессенджера Viber. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на сервис Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

Уточняется, что сбой произошел около 17:00 мск вторника, 11 сентября. Чаще других с проблемами в работе Viber сталкиваются пользователи из РФ, Белоруссии, Украины, Польши, Непала и ОАЭ. О сбоях также сообщают жители Франции, Германии, Венгрии, Италии, Британии, Соединенных Штатов и других стран.

В РФ на сбои больше всего жалуются москвичи, жители Нижнего Новгорода, Перми, Челябинска, Тюмени и Сургута.

У пользователей чаще всего возникают такие проблемы как отсутствие соединения с мессенджером (52%), ошибка при отправке сообщений (30%), проблема с отображением статуса (17%).