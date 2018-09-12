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Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева собирается принять участие в чемпионате России. Об этом пишет "Газета.ру", ссылаясь на "Советский спорт".

"Чемпионат России в декабре, и я на него еду", — написала фигуристка в своем Instagram-профиле.

Уточняется, что соревнования пройдут с 19 по 23 декабря в Саранске.

По окончании минувшего сезона Медведева покинула группу тренера Этери Тутберидзе и переехала в Канаду для работы с местным специалистом Брайаном Орсером. 8-9 сентября спортсменка приняла участие в контрольных прокатах сборной РФ по фигурному катанию в Новогорске. Она является двукратной чемпионкой России.