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Минфин хочет ограничить максимальную сумму проигрыша для азартных россиян

, ИА "Амител"
В поправках ведомства сказано также об ограничении максимальной суммы ставок

Фото: gosindex.ru

Россиян могут ограничить в праве проигрывать свои деньги, делая ставки у букмекеров и в тотализаторах. Законопроект, разработанный в Минфине, предусматривает введение запрета на прием ставок у тех, кто уже проиграл в текущем месяце свыше одного минимального размера оплаты труда (МРОТ, равный с 1 мая 11 163 рубля), пишет "Интерфакс".

В соответствии с тем же документом в РФ могут законодательно ввести "механизм самоограничения" для игроков. Те, кто будет неспособен отказаться от продолжению игры, смогут обратиться к букмекеру с просьбой установить для них лимит, при достижении которого продолжать прием ставок будет запрещено. Пересматривать лимит можно будет не раньше, чем через год.

На тот же срок прием ставок от того или другого человека может быть полностью запрещен. Причиной этого может стать подача самим человеком ходатайства о внесении его в реестр лиц, которые страдают игорной зависимостью, вести который должна будет саморегулируемая организация организаторов азартных игр. Поданные ходатайства будут передаваться в нее в течение дня, попросить об исключении можно будет только через год.

В пояснительной записке к законопроекту разработчики указывают на рост числа людей с игорной зависимостью, что представляет "угрозу для определенной части населения страны трудоспособного возраста, а также членов их семей".

Агентство пишет, что сейчас законопроект Минфина направлен на согласование с другими ведомствами.​

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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