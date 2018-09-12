Фото: dofiga.net

Колумбийские власти задержали российского руфера, которого СМИ прозвали "русский человек-паук". Он забрался без страховки на 12-этажное здание в городе Медельин, пишет РИА Новости, ссылаясь на станцию Blu Radio.

Инцидент произошел днем в понедельник, 10 сентября. По данным радиостанции, на последнем этаже здания, где располагается штаб-квартира колумбийского банка Bancolombia, 25-летнего Павла Гогулана встретили сотрудники безопасности здания и местные власти. Затем россиянин был задержан.

По данным СМИ, 3 сентября "русский человек-паук" уже пытался взобраться на это здание, но ему помешали сотрудники безопасности. Уточняется, что около недели назад россиянин взобрался на здание бизнес-центра One Plaza в Медельине.

По словам россиянина, он совершил восхождение на более чем 200 зданий в 48 странах.