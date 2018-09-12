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Комиссия Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России признала рекламу ООО "Рекитт Бенкизер Хэлскэр" презервативов Durex, которая распростнаялась по ТВ, недостоверной и нарушающей требования закона о рекламе. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-релиз антимонопольщиков.

Дело в связи с рекламой Durex было заведено в июне. Претензии ФАС касаются двух видео, которые показывали по ТВ в прошлом году. Из смысла рекламы вытекает, что около половины россиян было заражено заболеванием, передающимся половым путем, что противоречит официальной статистике Минздрава РФ.

В частности, информация в рекламе была основана на методических рекомендациях департамента здравоохранения Москвы от 2014 года, в которых не содержалось статистических данных о заболеваемости граждан. При этом антимонопольное ведомство приводит выдержки из письма Минздрава, согласно которому показатель первичной заболеваемости, передающейся половым путем, в прошлом году составил 206,9 тысячи случаев (141 на 100 тысяч человек), что составило 0,1% населения страны.

ФАС предписала рекламодателю недостоверной рекламы прекратить нарушения закона. Сейчас к возбуждению готовится административное дело для назначения штрафа.