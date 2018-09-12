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Будущая администрация Мексики собирается уделить внимание подписанию соглашения об отмене визового режима для граждан РФ и Мексики. Об этом пишет RT, ссылаясь на ТАСС и российское посольство в латиноамериканской стране.

Уточняется, что ранее прошла встреча главы диппредставительства Виктора Коронелли с избранным президентом Мексики Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором, на которой был затронут ряд актуальных тем двусторонних отношений.

В посольстве рассказали, что "мексиканская сторона, в частности, выразила готовность уделить приоритетное внимание скорейшему завершению подготовки к подписанию полноформатного соглашения об отмене визового режима для граждан России и Мексики".

Ранее Обрадор официально пригласил главу российского государства Владимира Путина на свою инаугурацию, которая пройдет 1 декабря, добавляет издание.