Орешкин посоветовал россиянам продавать доллары и покупать рубли

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин во время ВЭФ заявил, что настало время продавать доллары и покупать рубли, поскольку в среднесрочной перспективе курс доллара будет на уровне 63-64 рублей, пишет LIFE.

Орешкин заявил, что стабильность курса рубля основана на бюджетном правиле, обеспечивающем устойчивость в сфере госфинансов, и долгосрочном инфляционном таргетировании с целью выйти на показатель в 4%.

В условиях плавающего курса могут быть, как отметил министр, довольно сильные отклонения.

"Но все это связано с краткосрочными потоками капитала и настроениями, которые есть на рынке", — отметил он в интервью "Бизнес ФМ".

Ранее Орешкин заявил, что не прогнозирует причин долгосрочного ослабления рубля. Также он отметил, что, по его мнению, национальная валюта не находится в списке аутсайдеров.