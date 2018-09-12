Орешкин посоветовал россиянам продавать доллары и покупать рубли

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин во время ВЭФ заявил, что настало время продавать доллары и покупать рубли, поскольку в среднесрочной перспективе курс доллара будет на уровне 63-64 рублей, пишет LIFE.
Орешкин заявил, что стабильность курса рубля основана на бюджетном правиле, обеспечивающем устойчивость в сфере госфинансов, и долгосрочном инфляционном таргетировании с целью выйти на показатель в 4%.
В условиях плавающего курса могут быть, как отметил министр, довольно сильные отклонения.
"Но все это связано с краткосрочными потоками капитала и настроениями, которые есть на рынке", — отметил он в интервью "Бизнес ФМ".
Ранее Орешкин заявил, что не прогнозирует причин долгосрочного ослабления рубля. Также он отметил, что, по его мнению, национальная валюта не находится в списке аутсайдеров.
Комментарии
Чтобы продать что ли бо ненужное - надо сначала купить что нибудь ненужное! Это даже кот Матроскин из мультика знает. Т он просто кот, а не министр!
А в это время министерство финансов активно скупает валюту
Дурень обличенный властью - страшная сила.
ВВП это доказал
Доллар будет к концу года по 80 рублей, а мы типа должны сливать щас, чтоб он мог чуть подешевле прикупить. Да и вообще откуда у людей доллары? Тут рублей то не хватает.
у рубля нет причин укрепляться, будет всегда падать. нет экономики - нет сильной валюты
Стабильность экономики нужно строить НЕ на Бюджетном правиле, а на производстве товара. И соответствии товар — деньги.
Пока товары у нас заграничные, ни о какой стабильности речи нет, бюджетное правило это дань мировой финансовой системе на поддержание доллара. А мы финансовая колония 3 уровня.
согласно ихним предыдущим сказкам при нефти 77$ курс должен быть 36р. а он в два раза больше.)))
А помните это?)))))
"Мне жалко людей, которые покупают доллар по 35 рублей. Они же потеряют свои деньги".
К.В. Юдаева.
Старший советник президента, главный экономист, руководитель Центра макроэкономических исследований Сбербанка России
Доллар якобы обеспеченный нефтью, а не золотом. Чья это нефть???? Почему нефть саудитов, России и ирана обеспечивает доллар??? Похоже мы все идиоты