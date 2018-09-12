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Новости

Российские школы оцифруют за три года

, ИА "Амител"
Специалистам еще предстоит проверить безопасность данной методики для здоровья школьников

Фото: moskva.bezformata.ru

В Москве запустят проект электронной школы, всего же на переподготовку российских учителей уйдет около трех лет, пишут "Известия".

Отмечается, что в столице МЭШ ("Московская электронная школа") работает во всех средних учебных заведениях. Специалистам еще предстоит проверить безопасность данной методики для здоровья школьников, поскольку в России не проводилось исследований о безопасности электронной среды для здоровья детей.

"Все педагогические технологии и методики должны иметь заключение об их безопасности для здоровья ребенка", — подчеркнула Людмила Макарова, заведующая лабораторией физиолого-гигиенических исследований в образовании ФГБНУ "Институт возрастной физиологии Российской академии образования".

По статистике, в России в два раза увеличилось количество выпускников, страдающих близорукостью в легкой степени, и в 13 раз — в серьезной форме.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

12.09.2018 08:52
Мимопроходящий

Школы превратятся в Майнкрафт. Учителя, ученики, парты - всё из кубиков.

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