Российские школы оцифруют за три года

В Москве запустят проект электронной школы, всего же на переподготовку российских учителей уйдет около трех лет, пишут "Известия".

Отмечается, что в столице МЭШ ("Московская электронная школа") работает во всех средних учебных заведениях. Специалистам еще предстоит проверить безопасность данной методики для здоровья школьников, поскольку в России не проводилось исследований о безопасности электронной среды для здоровья детей.

"Все педагогические технологии и методики должны иметь заключение об их безопасности для здоровья ребенка", — подчеркнула Людмила Макарова, заведующая лабораторией физиолого-гигиенических исследований в образовании ФГБНУ "Институт возрастной физиологии Российской академии образования".

По статистике, в России в два раза увеличилось количество выпускников, страдающих близорукостью в легкой степени, и в 13 раз — в серьезной форме.