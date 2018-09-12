Президент России Владимир Путин во время прогулки по улице Дальнего Востока на ВЭФ попробовал амурский мед, а также угостил им главу Китая Си Цзиньпина, сообщает "Порт Амур".
Отмечается, что главы государств остановились у Амурского медового домика. Путин попробовал мед, собранный амурскими пчелами, и похвалил его за насыщенный вкус.
Глава государства приобрел баночку меда, а Си Цзиньпину вручил сбитень с прополисом и целебными травами, сообщает пресс-служба министерства внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области.
"Никогда не думала, что наш продукт попробуют и высоко оценят лидеры двух великих государств, не верится, эмоции переполняют!" — поделилась впечатлениями участница ВЭФ-2018.
Восточный экономический форум открылся во Владивостоке 11 сентября. Он будет работать до 13 сентября включительно.
Комментарии
Налом рассчитался или картой МИР?
у Амурского медового домика
попробовал амурский мед
собранный амурскими пчелами
с амурских цветков
амурскими пчеловодами
упакованный в амурскую тару
.
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Так и хочется прочитать купил баночку амурского тигра.)
Желаю что бы у него после этого меда одно место слиплось
Ну так то мог и бочечку прикупить, того же Медведева угостить, литра 3 батьке отправить и т.д.
Хоспидя, а кто это на фото?
12.09.2018 09:10
- гость -
Налом рассчитался или картой МИР?
смотри видио внимательнее, в конце Шувалов пятихаткой рассчитался, сказав девахе, что сдачи не надо
а пятихаточка то поди фальшивенькая
и деваха то поди подставная