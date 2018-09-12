Президент России Владимир Путин во время прогулки по улице Дальнего Востока на ВЭФ попробовал амурский мед, а также угостил им главу Китая Си Цзиньпин​а, сообщает "Порт Амур".



Отмечается, что главы государств остановились у Амурского медового домика. Путин попробовал мед, собранный амурскими пчелами, и похвалил его за насыщенный вкус.



Глава государства приобрел баночку меда, а Си Цзиньпину вручил сбитень с прополисом и целебными травами, сообщает пресс-служба министерства внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области.



"Никогда не думала, что наш продукт попробуют и высоко оценят лидеры двух великих государств, не верится, эмоции переполняют!" — поделилась впечатлениями участница ВЭФ-2018.



Восточный экономический форум открылся во Владивостоке 11 сентября. Он будет работать до 13 сентября включительно.