Учебный год в 2019 году может начаться 1 октября

Начало учебного года для школьников в 2019 году могут перенести на 1 октября, чтобы дети смогли хорошо отдохнуть летом, а родители — вывезти их на море в бархатный сезон, когда цены гораздо ниже, пишет "Парламентская газета".
Соответствующие поправки в законодательство подготовили депутаты Вадим Деньгин, Михаил Дегтярев и Борис Чернышов. 12 сентября инициатива планируется к рассмотрению на пленарном заседании Госдумы.
Как рассказал Деньгин, дата 1 сентября будет сохранена как общая дата начала учебного года. А вот решение о том, переносить начало учебного года на месяц или нет, будут принимать уже местные власти.
"Вопрос о том, когда будет заканчиваться учебный год — в мае или июне, смогут решать непосредственно организаторы учебного процесса. О подобных изменениях давно просят разные регионы России", — объяснил депутат.
Авторы документа считают, что обширная география России, разнообразие ее климатических, национальных и социальных особенностей ставят вопрос об ином подходе к определению даты начала учебного года.
Комментарии
Дурь. Депутаты себе хотят бархатный сезон))))
а родители — вывезти их на море в бархатный сезон, когда цены гораздо ниже
ШТА????
Ну это не для Алтайского края. Моря далеко, на улице +3. Учитесь ребята.. Учитесь..
Цены ниже, потому что спрос небольшой. А если во многих регионах введут учебу с 1 октября и все кинуться на отдых, то соответственно и цены будут выше, так как спрос возрастет.
а родители — вывезти их на море в бархатный сезон, когда цены гораздо ниже
одобряс-м.. где подписать?
Добавлю: депутаты изображают бурную деятельность, нашли самую насущную проблему)))))))
вопрос по существу может быть только один - почему этих деб лов еще не лишили депутатских мандатов.
В стране все отчетливей маячит очередная революция ...
В стране разброд. Образование просто втаптывают в лужу.
революция?
диванные мстители
Эта "инициатива" так и останется бредовым предложением. Не сомневайтесь! Стоит подумать, КОГО мы выбираем в депутаты.
12.09.2018 09:33
- гость -
На выборы-то ходил, революционер?
и 1 сентября отменили
Вопрос о том, когда будет заканчиваться учебный год — в мае или июне, смогут решать непосредственно организаторы учебного процесса.
Как то не вяжется это предложение,например, с расписанием государственной итоговой аттестации, расписание которой утверждается на федеральном уровне. Или даты ЕГЭ и ОГЭ тоже местные организаторы будут устанавливать в зависимости от даты начала учебного году...
12.09.2018 10:01
- гость -
Бред. Перенесут ЕГЭ на месяц - и как документы в ВУЗ потом подавать?
12.09.2018 10:48
- гость -
Угомонитесь. Никто ничего переносить не будет!
12.09.2018 10:48
- гость -
Да кто б сомневался. Главное денег за ИБД получить.