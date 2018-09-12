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Учебный год в 2019 году может начаться 1 октября

, ИА "Амител"
Решение о том, переносить начало учебного года на месяц или нет, будут принимать уже местные власти

Фото: school49yar.ru

Начало учебного года для школьников в 2019 году могут перенести на 1 октября, чтобы дети смогли хорошо отдохнуть летом, а родители — вывезти их на море в бархатный сезон, когда цены гораздо ниже, пишет "Парламентская газета".

Соответствующие поправки в законодательство подготовили депутаты Вадим ДеньгинМихаил Дегтярев и Борис Чернышов. 12 сентября инициатива планируется к рассмотрению на пленарном заседании Госдумы.

Как рассказал Деньгин, дата 1 сентября будет сохранена как общая дата начала учебного года. А вот решение о том, переносить начало учебного года на месяц или нет, будут принимать уже местные власти.

"Вопрос о том, когда будет заканчиваться учебный год — в мае или июне, смогут решать непосредственно организаторы учебного процесса. О подобных  изменениях давно просят разные регионы России", — объяснил депутат.

Авторы документа считают, что обширная география России, разнообразие ее климатических, национальных и социальных особенностей ставят вопрос об ином подходе к определению даты начала учебного года.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

12.09.2018 09:08
- гость -

Дурь. Депутаты себе хотят бархатный сезон))))

0  0
12.09.2018 09:10
- гость -

а родители — вывезти их на море в бархатный сезон, когда цены гораздо ниже

ШТА????

0  0
12.09.2018 09:12
- гость -

Ну это не для Алтайского края. Моря далеко, на улице +3. Учитесь ребята.. Учитесь..

0  0
12.09.2018 09:14
- гость -

Цены ниже, потому что спрос небольшой. А если во многих регионах введут учебу с 1 октября и все кинуться на отдых, то соответственно и цены будут выше, так как спрос возрастет.

0  0
12.09.2018 09:22
- гость -

а родители — вывезти их на море в бархатный сезон, когда цены гораздо ниже
одобряс-м.. где подписать?

0  0
12.09.2018 09:22
- гость -

Добавлю: депутаты изображают бурную деятельность, нашли самую насущную проблему)))))))

0  0
12.09.2018 09:26
- гость -

вопрос по существу может быть только один - почему этих деб лов еще не лишили депутатских мандатов.

0  0
12.09.2018 09:33
- гость -

В стране все отчетливей маячит очередная революция ...

0  0
12.09.2018 09:36
Лол

В стране разброд. Образование просто втаптывают в лужу.

0  0
12.09.2018 09:43
- гость -

революция?
диванные мстители

0  0
12.09.2018 09:50
- гость -

Эта "инициатива" так и останется бредовым предложением. Не сомневайтесь! Стоит подумать, КОГО мы выбираем в депутаты.

0  0
12.09.2018 09:51
Eugene

12.09.2018 09:33
- гость -

На выборы-то ходил, революционер?

0  0
12.09.2018 09:52
- гость -

и 1 сентября отменили

0  0
12.09.2018 10:01
- гость -

Вопрос о том, когда будет заканчиваться учебный год — в мае или июне, смогут решать непосредственно организаторы учебного процесса.

Как то не вяжется это предложение,например, с расписанием государственной итоговой аттестации, расписание которой утверждается на федеральном уровне. Или даты ЕГЭ и ОГЭ тоже местные организаторы будут устанавливать в зависимости от даты начала учебного году...

0  0
12.09.2018 10:48
- гость -

12.09.2018 10:01
- гость -
Бред. Перенесут ЕГЭ на месяц - и как документы в ВУЗ потом подавать?

0  0
12.09.2018 10:50
- гость -

12.09.2018 10:48
- гость -

Угомонитесь. Никто ничего переносить не будет!

0  0
12.09.2018 10:54
- гость -

12.09.2018 10:48
- гость -
Да кто б сомневался. Главное денег за ИБД получить.

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