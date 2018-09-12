Учебный год в 2019 году может начаться 1 октября

Начало учебного года для школьников в 2019 году могут перенести на 1 октября, чтобы дети смогли хорошо отдохнуть летом, а родители — вывезти их на море в бархатный сезон, когда цены гораздо ниже, пишет "Парламентская газета".

Соответствующие поправки в законодательство подготовили депутаты Вадим Деньгин, Михаил Дегтярев и Борис Чернышов. 12 сентября инициатива планируется к рассмотрению на пленарном заседании Госдумы.

Как рассказал Деньгин, дата 1 сентября будет сохранена как общая дата начала учебного года. А вот решение о том, переносить начало учебного года на месяц или нет, будут принимать уже местные власти.

"Вопрос о том, когда будет заканчиваться учебный год — в мае или июне, смогут решать непосредственно организаторы учебного процесса. О подобных изменениях давно просят разные регионы России", — объяснил депутат.

Авторы документа считают, что обширная география России, разнообразие ее климатических, национальных и социальных особенностей ставят вопрос об ином подходе к определению даты начала учебного года.