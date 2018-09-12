Чиновникам предложат повышение за перевод в другие регионы

В правительстве России разработали законопроект, который сделает для российских чиновников привлекательным перевод на работу в другие регионы, пишет "Парламентская газета".

Авторы инициативы отмечают, что принятие законопроекта позволит сделать механизм ротации чиновников более гибким и максимально учитывающим коррупционные риски. Кроме того, будут решены проблемы реализации механизма ротации и повышения мотивации госслужащих.

Согласно документу, при ротации предлагается предупреждать чиновников минимум за шесть месяцев до окончания срока действия служебного контракта и указывать предлагаемую должность и условия нового договора. Кроме того, предлагается обеспечить государственным служащим профессиональный рост, если они соответствуют квалификационным требованиям для более высокой должности.

Одновременно увеличивается перечень уважительных причин для отказа от новой должности в другом российском субъекте. В соответствии с действующим законодательством, отказаться от перевода можно только при наличии заболевания, из-за которого переезд невозможен, или по причине невозможности проживания там членов семьи. Однако фактически эти нормы не работают, поскольку на госслужбе нет специальных медицинских комиссий, дающих соответствующие заключения.

"В этой связи в законопроекте предоставить правительству утверждать перечень заболеваний, в связи с которыми ротация в отдельные местности не допускается, а также дополнения перечня уважительных причин такой причиной, как необходимость постоянного ухода за проживающим отдельно близким родственником", — отмечается в пояснительной записке.

Соответствующий законопроект Комитет Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления планирует рассмотреть на заседании 12 сентября.