Среда, 12 Сентябрь, 10:59

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Спецпроекты

Форум

$ 69,97
€ 81,39
452095
7°
Обь
93см -6

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День города-2018Выборы губернатора Алтайского края - 2018Дорожный ремонт - 2018
Новости

Магазинам запретят делать скидки на алкоголь

, ИА "Амител"
Потребление чистого алкоголя возросло с 1,9 литра на человека в год в 1940 году до 10,3 литра в 2017 году, отметили депутаты

Фото: livejournal.com

Алкогольная продукция по сниженным ценам вскоре может исчезнуть из магазинов, поскольку, по мнению депутатов, это провоцирует множество граждан на покупку спиртного в больших количествах, пишет "Парламентская газета".

Законопроект разработали и внесли в Госдуму депутаты Владимир Сысоев и Вадим Деньгин. 12 сентября инициативу должны рассмотреть в первом чтении на пленарном заседании.

Депутаты подчеркивают, что на фоне общей политики государства, направленной на оздоровление нации, одной из наиболее значимых проблем остается проблема алкоголизации населения. Одновременно доступная цена на спиртное является одной из причин алкоголизма в России.

При этом, как отмечается, проводимые торговыми сетями скидочные акции служат дополнительным стимулом для приобретения алкогольной продукции.

"Скидки, которые порой достигают 40-50%, подталкивают людей к формированию запасов алкоголя и росту потребления", — уверены парламентарии.

Они подчеркнули, что потребление чистого алкоголя возросло с 1,9 литра на человека в год в 1940 году до 10,3 литра в 2017 году.

Депутаты напоминают, что для значительного снижения уровня потребления алкогольной продукции в 2009 году была принята Концепция государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкоголем и профилактике алкоголизма среди населения Российской Федерации на период до 2020 года. 

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

12.09.2018 09:37
- гость -

а чего с 1812 годом не сравнили?

0  0
12.09.2018 09:42
- гость -

задолбали все запрещать

0  0
12.09.2018 09:44
- гость -

ДБЛ (с)

0  0
12.09.2018 09:44
Алекс

50 % скидки... Хорошая накруточка.

0  0
12.09.2018 09:45
- гость -

Наверное в 1940 году его никто не покупал в магазине, а гнали сами

0  0
12.09.2018 10:20
гость

последней радости народ лишают супостаты!

0  0
12.09.2018 10:32
месный

уберите упыри лапы от дорогого алкоголя, обычным людям его и купить то только по скидке-акции по карману

0  0
12.09.2018 10:47
- гость -

Купить "казенную" было для 95% населения роскошью (не все забыли рассказы отцов и дедов), но "депутатам" (д..., ... Лавров (с), ), этого не понять, мозг деформирован отрывом от реалий. Действительно, чё не сравнили с временами Ивана Грозного? Тогда вообще только "меды" пили.

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< сентябрь 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
10:51
Подозреваемого в изнасиловании и истязании нашли в Барнауле спустя 11 лет 0
10:34
Министр спорта рассказал о судьбе построенных футбольных стадионов 0
10:21
Около 250 алтайских сел могут остаться без телевидения с января 2019 года 1
10:13
Девочка и пенсионерка пострадали при столкновении трамвая и ПАЗа в Барнауле 0
10:02
Версия о причастности астронавтов США к порче "Союза" названа приоритетной 11
09:49
Улицу Геодезическую в Барнауле отремонтировали "битумными инъекциями" 3
09:34
Магазинам запретят делать скидки на алкоголь 8
09:22
Стоп-кадр. Лето прощается с Барнаулом двойной радугой в небе 0
09:14
Чиновникам предложат повышение за перевод в другие регионы 3
09:03
Учебный год в 2019 году может начаться 1 октября 17
09:00
Как выбрать текстиль для дома 0
08:53
Владимир Путин купил на ВЭФ баночку амурского меда 9
08:42
Российские школы оцифруют за три года 1
08:30
Третий слет риелторов Алтая прошел в духе спортивных состязаний 1
08:24
Орешкин посоветовал россиянам продавать доллары и покупать рубли 23
08:15
"Mitsubishi АВТОШОУ 2018" стало ярким событием в День города Барнаула 0
08:06
Карьера со школы: 7 причин отдать ребенка на занятия робототехникой 0
07:50
Двухуровневую квартиру с теплыми полами продают в Барнауле за 6,5 млн руб. 6
07:34
Жизнь – игра: почему современные дети не видят границы между хорошо и плохо 2
07:19
"Алтай. Притяжение": жюри фестиваля восхитили скульптуры и красивые женщины 3
07:03
"Такие планировки никто в Барнауле еще не применял": риелтор о ЖК "Марс" 0
07:00
Как совместить спорт и танцы: выбираем занятие для ребенка 0
06:48
Вечно молодой: воспоминания о Поле Уокере в фотографиях 0
06:32
Где в Барнауле провести красивую осеннюю фотосессию 0
06:17
Мокрый снег, дожди и ветер: прогноз погоды в Алтайском крае на 12 сентября 0
06:01
"Единая Россия" снова в большинстве: на Алтае прошли муниципальные выборы 12
05:02
Мексика готова работать над отменой визового режима для россиян 0
04:04
ФАС признала рекламу Durex недостоверной 3
03:02
В Колумбии задержан российский "человек-паук", забравшийся на здание банка 0
02:11
Минфин хочет ограничить максимальную сумму проигрыша для азартных россиян 2
01:19
Медведева примет участие в чемпионате России по фигурному катанию 0
00:21
В работе мессенджера Viber произошли сбои 0
23:59
СМИ: подозреваемых по делу Скрипалей раскрыл завербованный дипломат из РФ 2
23:41
Медведев: необходимо не допустить трудовую дискриминацию по возрасту 12
23:21
Чистый отток капитала из России вырос в 2,8 раза 7
22:58
Около 100 га травы загорелись на полигоне в Воронежской области 0
22:41
Поклонская: пятеро депутатов пройдут проверку на коррупцию 3
22:18
Путин и Си Цзиньпин приготовили блины с черной и красной икрой на ВЭФ 0
21:59
Utair опровергла информацию об опасном сближении самолета с воздушным шаром 0
21:41
Правительство предложило запретить военным размещать в Сети данные о службе 0
21:21
Alibaba, РФПИ, Mail.Ru Group и "МегаФон" организуют совместный бизнес 0
20:57
СМИ поделились подробностями о "бюджетном" iPhone XR 0
20:40
Кремль прокомментировал ролик Золотова с вызовом Навального на дуэль 11
20:21
Двадцать змей изъяли у пассажира в Шереметьево 0
19:52
Глава Росгвардии пообещал сделать из Навального отбивную 11
19:21
Госдума одобрила в первом чтении штрафы для авиадебоширов 2
19:08
Коротко о главном: победа Томенко, дело Мотузной и "Мизюлинские катакомбы"
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 11 сентября
18:59
Игра Pokemon Go добралась до России спустя два года после запуска 2
18:38
"ЕР" хочет уволить Поклонскую с поста зампреда комитета Госдумы 3
18:14
ДТП с участием автобуса и трамвая произошло в Барнауле 0

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.