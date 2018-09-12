Магазинам запретят делать скидки на алкоголь

Алкогольная продукция по сниженным ценам вскоре может исчезнуть из магазинов, поскольку, по мнению депутатов, это провоцирует множество граждан на покупку спиртного в больших количествах, пишет "Парламентская газета".

Законопроект разработали и внесли в Госдуму депутаты Владимир Сысоев и Вадим Деньгин. 12 сентября инициативу должны рассмотреть в первом чтении на пленарном заседании.

Депутаты подчеркивают, что на фоне общей политики государства, направленной на оздоровление нации, одной из наиболее значимых проблем остается проблема алкоголизации населения. Одновременно доступная цена на спиртное является одной из причин алкоголизма в России.

При этом, как отмечается, проводимые торговыми сетями скидочные акции служат дополнительным стимулом для приобретения алкогольной продукции.

"Скидки, которые порой достигают 40-50%, подталкивают людей к формированию запасов алкоголя и росту потребления", — уверены парламентарии.

Они подчеркнули, что потребление чистого алкоголя возросло с 1,9 литра на человека в год в 1940 году до 10,3 литра в 2017 году.

Депутаты напоминают, что для значительного снижения уровня потребления алкогольной продукции в 2009 году была принята Концепция государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкоголем и профилактике алкоголизма среди населения Российской Федерации на период до 2020 года.