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Версия о причастности астронавтов США к порче "Союза" названа приоритетной

, ИА "Амител"
Чтобы как можно быстрее вернуть на Землю одного из заболевших астронавтов США

Фото: histyle.mediasole.ru

"Роскосмос" в "приоритетном порядке" рассматривает версию о преднамеренном повреждении космического корабля "Союз МС-09", пристыкованного к МКС, американскими астронавтами, пишет "Коммерсант".

В ночь на 30 августа на пристыкованном к МКС корабле "Союз" зафиксировали падение давления, а в бортовом отсеке выявили микротрещину. Среди рассматриваемых версий произошедшего — попадание микрометеорита, брак при производстве и халатность при сборке. При этом, как ранее сообщалось, последние две версии считаются маловероятными. Комиссия установила, что отверстие на корабле появилось уже в космосе после его стыковки с МКС.

Согласно предположениям специальной комиссии "Роскосмоса", которая ведет расследование, это было сделано, чтобы как можно быстрее вернуть на Землю одного из заболевших астронавтов США.

Накануне глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что результаты расследования пока не дают "объективной картины".

"Ситуация оказалась намного сложнее, чем мы думали раньше", — подчеркнул Рогозин.

По данным высокопоставленного собеседника издания, приоритетная версия расследования — преднамеренные действия астронавтов из США с целью спровоцировать досрочное возвращение на Землю всего экипажа. Это позволило бы продолжить лечение одного из них, а бытовой отсек, в котором нашли отверстие, сгорел бы при вхождении в атмосферу. В данный момент на МКС находятся шестеро космонавтов — россияне Олег Артемьев и Сергей Прокопьев, а также Ричард Арнольд, Серина Ауньен-Чэнселлор, Эндрю Фойстел и Александр Герст из США.

Российские власти обратились в НАСА c просьбой помочь с расследованием. Они, в частности, запросили у США копии записей с видеорегистраторов астронавтов и их медицинские показания. При этом, как отмечает собеседник издания в отрасли, шансы получить запрошенную информацию крайне малы: данные о состоянии здоровья членов экипажа считаются врачебной тайной.

"Но если они откажутся помогать, то какие-то дополнительные вопросы об их причастности к инциденту будут уже лишними", — отметил источник издания.

Если версия о причастности астронавтов США к повреждению будет подтверждена, это приведет к проблемам в отношениях Москвы и Вашингтона в космической сфере, отмечает близкий к "Роскосмосу" собеседник издания. По его словам, этот вопрос может быть поднят на встрече Рогозина с главой НАСА Джимом Брандстайном, которая должна пройти на Байконуре 11 октября.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

12.09.2018 10:06
- гость -

какие же всё таки клованы сидят в Роскосом, сначала у них Петрович не там просверлил и замазал патриотизмом, теперь пиндосы гадят

0  0
12.09.2018 10:09
- гость -

лютая дичь

0  0
12.09.2018 10:14
- гость -

А в подъездах до сих пор пенсионер Обама гадит...

0  0
12.09.2018 10:14
- гость -

куда эта страна катится....... ложь на лжи...... противно просто. уж лучше бы сказали - инопланетяне

0  0
12.09.2018 10:19
- гость -

Да по-любому на пиндосов надо валить и санкции им вкрутить за это, не все же нам от плевков утираться

0  0
12.09.2018 10:28
Елена

Как же им на верху тяжело. 2е наших и 4ро американцев, которых ещё и в поручение обвинили.. В замкнутый пространстве..

0  0
12.09.2018 10:34
- гость -

Ну вот и до космических воин дожили. выкинуть их нафиг. пусть летят домой.

0  0
12.09.2018 10:36
гость

интересно, какие грибочки потребляет рогозин, вона как его штырит

0  0
12.09.2018 10:37
- гость -

Не, ну пиндосы они же как дети, не понимают, что могут погибнуть!

0  0
12.09.2018 10:40
- гость -

Все правильно, Англичанам можно, а нам нельзя что ли. Нужно гасить америкосов, пусть на земле сидят. Их блок законсервировать и пусть думают как в космос полететь. Еще возможна диверсия амереканцем купленным Илоном Маском для того что бы разорвать отношения с Россией в космосе, а все денюжки перенаправили ему для развития его программ освоения космоса.

0  0
12.09.2018 10:41
- гость -

у России было хорошее космическое прошлое

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