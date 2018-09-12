"Роскосмос" в "приоритетном порядке" рассматривает версию о преднамеренном повреждении космического корабля "Союз МС-09", пристыкованного к МКС, американскими астронавтами, пишет "Коммерсант".

В ночь на 30 августа на пристыкованном к МКС корабле "Союз" зафиксировали падение давления, а в бортовом отсеке выявили микротрещину. Среди рассматриваемых версий произошедшего — попадание микрометеорита, брак при производстве и халатность при сборке. При этом, как ранее сообщалось, последние две версии считаются маловероятными. Комиссия установила, что отверстие на корабле появилось уже в космосе после его стыковки с МКС.

Согласно предположениям специальной комиссии "Роскосмоса", которая ведет расследование, это было сделано, чтобы как можно быстрее вернуть на Землю одного из заболевших астронавтов США.

Накануне глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что результаты расследования пока не дают "объективной картины".

"Ситуация оказалась намного сложнее, чем мы думали раньше", — подчеркнул Рогозин.

По данным высокопоставленного собеседника издания, приоритетная версия расследования — преднамеренные действия астронавтов из США с целью спровоцировать досрочное возвращение на Землю всего экипажа. Это позволило бы продолжить лечение одного из них, а бытовой отсек, в котором нашли отверстие, сгорел бы при вхождении в атмосферу. В данный момент на МКС находятся шестеро космонавтов — россияне Олег Артемьев и Сергей Прокопьев, а также Ричард Арнольд, Серина Ауньен-Чэнселлор, Эндрю Фойстел и Александр Герст из США.

Российские власти обратились в НАСА c просьбой помочь с расследованием. Они, в частности, запросили у США копии записей с видеорегистраторов астронавтов и их медицинские показания. При этом, как отмечает собеседник издания в отрасли, шансы получить запрошенную информацию крайне малы: данные о состоянии здоровья членов экипажа считаются врачебной тайной.

"Но если они откажутся помогать, то какие-то дополнительные вопросы об их причастности к инциденту будут уже лишними", — отметил источник издания.

Если версия о причастности астронавтов США к повреждению будет подтверждена, это приведет к проблемам в отношениях Москвы и Вашингтона в космической сфере, отмечает близкий к "Роскосмосу" собеседник издания. По его словам, этот вопрос может быть поднят на встрече Рогозина с главой НАСА Джимом Брандстайном, которая должна пройти на Байконуре 11 октября.