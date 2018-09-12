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Улицу Геодезическую в Барнауле отремонтировали "битумными инъекциями"

, ИА "Амител"
Работы проводились струйно-инъекционным методом с помощью прицепной установки "БЦМ"

Фото: barnaul.org

Участок улицы Геодезической в Барнауле отремонтировали струйно-инъекционным методом, сообщили в пресс-центре городской администрации.

Работы проводились бригадой муниципального "Автодорстроя" в границах улиц Юрина и Антона Петрова с помощью прицепной установки "БЦМ".

Всего же с начала ремонтно-строительного сезона МБУ "Автодорстрой" выполнило ремонт дорог струйно-инъекционным методом на общей площади более 9,7 тысячи квадратных метров.

В мэрии подчеркивают, что данная технология заделки выбоин на дорожных покрытиях с помощью битумной эмульсии является одной из самых современных.

Сначала выбоина тщательно очищается от пыли, мусора и влаги посредством продувки высокоскоростной струей воздуха. Затем поверхность выбоины обрабатывается битумной эмульсией. После этого яма заполняется мелким щебнем, предварительно обработанным битумной эмульсией в камере смешения машины. За счет вовлечения и подачи щебня воздушной струей его укладка в выбоину происходит с высокой скоростью‚ что обеспечивает хорошее уплотнение.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

12.09.2018 10:23
- гость -

Да и норм. лет на 20. 1-западную также сделайте а то там вообще асфальта нету

0  0
12.09.2018 10:24
- гость -

А что толку? На Северо-Западной так делали месяц назад, и уже добрая половина этих пломб повылетала ...

0  0
12.09.2018 10:58
Гость

Там такие огромные яму, что это первому приманки!
Какой срок гарантии на работу? 1 неделя? 1 месяц?
Только заплатки из асфальта!

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