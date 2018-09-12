Фото: barnaul.org

Участок улицы Геодезической в Барнауле отремонтировали струйно-инъекционным методом, сообщили в пресс-центре городской администрации.

Работы проводились бригадой муниципального "Автодорстроя" в границах улиц Юрина и Антона Петрова с помощью прицепной установки "БЦМ".

Всего же с начала ремонтно-строительного сезона МБУ "Автодорстрой" выполнило ремонт дорог струйно-инъекционным методом на общей площади более 9,7 тысячи квадратных метров.

В мэрии подчеркивают, что данная технология заделки выбоин на дорожных покрытиях с помощью битумной эмульсии является одной из самых современных.

Сначала выбоина тщательно очищается от пыли, мусора и влаги посредством продувки высокоскоростной струей воздуха. Затем поверхность выбоины обрабатывается битумной эмульсией. После этого яма заполняется мелким щебнем, предварительно обработанным битумной эмульсией в камере смешения машины. За счет вовлечения и подачи щебня воздушной струей его укладка в выбоину происходит с высокой скоростью‚ что обеспечивает хорошее уплотнение.