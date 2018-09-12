Министр спорта рассказал о судьбе построенных футбольных стадионов

Министр спорта России Павел Колобков раскрыл планы по финансированию футбольных стадионов, построенных в городах России к чемпионату мира в 2018 году, пишет RT.

В ближайшие годы деньги на содержание спортивных объектов будут поступать из Москвы, но со временем ответственность за это ляжет на плечи региональных властей.

Сейчас, по словам Колобкова, Минспорта разрабатывает бизнес-планы. Помимо футбольных матчей, на стадионах будут проводиться культурно-массовые мероприятия, чтобы повысить внебюджетные доходы сооружений и постепенно снизить их государственную финансовую поддержку.

Согласно бизнес-плану, первый год эксплуатации спортивных сооружений находится на балансе Минспорта. С каждым годом доля финансирования со стороны федерального ведомства будет снижаться, и к пятому году она уменьшится втрое — до 33%. Далее регионы должны будут начать реализовывать свои программы.