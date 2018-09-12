Министр спорта рассказал о судьбе построенных футбольных стадионов

Министр спорта России Павел Колобков раскрыл планы по финансированию футбольных стадионов, построенных в городах России к чемпионату мира в 2018 году, пишет RT.
В ближайшие годы деньги на содержание спортивных объектов будут поступать из Москвы, но со временем ответственность за это ляжет на плечи региональных властей.
Сейчас, по словам Колобкова, Минспорта разрабатывает бизнес-планы. Помимо футбольных матчей, на стадионах будут проводиться культурно-массовые мероприятия, чтобы повысить внебюджетные доходы сооружений и постепенно снизить их государственную финансовую поддержку.
Согласно бизнес-плану, первый год эксплуатации спортивных сооружений находится на балансе Минспорта. С каждым годом доля финансирования со стороны федерального ведомства будет снижаться, и к пятому году она уменьшится втрое — до 33%. Далее регионы должны будут начать реализовывать свои программы.
Комментарии
Короче постепенно придут в упадок.
Самое лучшее, что могут региональные власти в этой ситуации - это начать консервацию этих объектов. Не думаю, что им удастся найти пути самоокупаемости этих стадионов.