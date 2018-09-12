Начало осени всегда связано с новыми спектаклями барнаульских театров, но кроме так называемых официальных площадок свои премьеры барнаульской публике готовятся представить и отдельно стоящие режиссеры или театральные объединения. Среди новинок наступившего сезона, на которые стоит обратить внимание, моноспектакль по пьесе Сиэна Екера "Над водой".

Идея постановки принадлежала музыканту, актеру, исполнителю и композитору Леониду Веремьянину, участнику российской рок-группы "Теплая трасса", которая появилась в Барнауле около 27 лет назад и стала широко известна по всей стране. Леонид решил работать над моноспектаклем и долго искал нужный материал, пока ему в руки не попала пьеса драматурга из Якутии Сиэна Екера.

"Он пишет давно, и его пьесы ставятся за рубежом: в Германии, во Франции. В пьесе, по которой мы ставим спектакль, он поднимает библейские темы, а мне, как православному человеку, это близко, кроме того, здесь очень необычная форма, так как главный герой, рассуждающий на тему высокого, - выпивший работник морга. Но никакого богохульства в этом нет", — рассказывает Леонид Веремьянин.

Зрителей ждет не только повествование библейских сюжетов через интересную подачу, но и близкие пьесе по духу композиции "Теплой трассы". По словам Леонида, постановка предназначена для рок-н-ролльных клубов. За нее взялся режиссер Герман Пикус.

"Мне одному сложно работать на сцене и заниматься режиссурой, нужно, чтобы кто-то направлял. Я предложил Герману почитать пьесу, она ему понравилась, идею с исполнением песен он тоже оценил. Вместе с Пикусом мы учились на кафедре театральной режиссуры в АГИКе", — объясняет Веремьянин.

Премьера спектакля "Над водой" состоится 14 сентября на сцене КДМ (Юрина, 204В), дальнейшие показы планируются уже в европейской части страны, поближе к Москве, где живут остальные участники проекта — звукорежиссер и виджей, отвечающий за видеоряд.

"У меня не было много времени для выбора площадки. А в КДМ сделали сцену побольше, стало больше света — меня все устроило. В качестве следующего города мы рассматриваем Воронеж. А вообще рок-театр, то, что я представляю, — это такая вещь, которая может происходить в любом городе. Он не имеет территориальных границ и существует в гастрольном режиме", — поясняет музыкант.

Начало показа запланировано на 20:00, билеты уже поступили в продажу, а всю подробную информацию желающие попасть на спектакль "Над водой" могут узнать в группе мероприятия.