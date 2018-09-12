Украина перебросила войска в район Азовского моря

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Сергей Попко в своем Facebook заявил, что Вооруженные силы Украины усилили армейскую группировку в Приазовье.

"В ответ на агрессивные действия Российской Федерации в Азовском море по решению Генерального штаба Вооруженных сил Украины усилена группировка ВС, в том числе сухопутных войск, на Азовском направлении", — написал Попко.

По его словам, для выполнения этой задачи были осуществлены меры "по обеспечению полного контроля ситуации" в данном регионе и по поддержке группировки кораблей и организации обороны побережья Азовского моря.