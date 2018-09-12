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Новости

Заместитель Медведева предложил создать второй лоукостер для авиаперевозок

, ИА "Амител"
Так вице-премьер ответил на вопрос о его отношении к созданию еще одной бюджетной авиакомпании

Фото: postnews.ru

Вице-премьер Максим Акимов, который занимается в правительстве вопросами развития транспорта, считает целесообразным создать новый лоукостер для решения проблемы доступности авиаперевозок в России, сообщает "РИА Новости".

Об этом Акимов заявил журналистам на полях Восточного экономического форума.

По его словам, несмотря на то, что именно он выписывает директивы для голосования на совете директоров авиакомпании "Аэрофлот" [в ее структуру входит лоукостер "Победа"], появление конкурента на рынке только "оздоровит" всех его участников.

Ранее сообщалось, что "Победа" повысит цены на провоз багажа весом до 10 кг — от 499 до 777 рублей при заказе билетов с сайта, до 1000 рублей при покупке в аэропорту или у агентств.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

12.09.2018 12:11
гость

Очередной скотовоз . Сами позволяем себя недолюдьми считать .

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