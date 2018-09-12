Вице-премьер Максим Акимов, который занимается в правительстве вопросами развития транспорта, считает целесообразным создать новый лоукостер для решения проблемы доступности авиаперевозок в России, сообщает "РИА Новости".

Об этом Акимов заявил журналистам на полях Восточного экономического форума.

По его словам, несмотря на то, что именно он выписывает директивы для голосования на совете директоров авиакомпании "Аэрофлот" [в ее структуру входит лоукостер "Победа"], появление конкурента на рынке только "оздоровит" всех его участников.

Ранее сообщалось, что "Победа" повысит цены на провоз багажа весом до 10 кг — от 499 до 777 рублей при заказе билетов с сайта, до 1000 рублей при покупке в аэропорту или у агентств.