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Обитаемый остров: почему туристы едут на Хайнань

, ИА "Амител"
Пляжи и термальные источники, колоритная местная кухня и увлекательный шопинг – повод посетить "Восточные Гавайи"

С конца августа на китайский остров Хайнань летают прямые рейсы из Барнаула. Как так получилось, что этот отдалённый уголок Земли привлекает тысячи наших соотечественников на отдых? Сотрудники агентства продуманных поездок "Авианебо" рассказали о том, чем же заслужена такая популярность и чем заняться на острове.

Остров Хайнань в Южно-Китайском море расположен на одной широте с Гавайями и постепенно стал главной здравницей Поднебесной. Здесь расположены многочисленные медицинские центры и лечебные термальные источники. Но российские туристы в большинстве своем едут сюда не за этим, а за потрясающим пляжным отдыхом. Пляжи здесь – что надо! Чистый белый песок, лазурное прозрачное море, изумрудные пальмы. А когда надоест валяться под пальмами, можно заняться другими интересными делами.

История в камне

Даосский храмовый комплекс Дун Тянь, который насчитывает более 800 лет истории, фольклорная деревня народностей Ли и Мяо, Центр Буддизма "Наньшаньсы", шёлковый салон Санья – вот лишь малая часть достопримечательностей, которые стоит увидеть после прилета на Хайнань.

ДайвингПобережье Хайнаня отлично подходит для занятий дайвингом: вода прозрачная, видимость – более 20 метров, а устойчивый климат и отсутствие сильных подводных течений позволяют погружаться в любое время года. Южно-Китайское море удивит вас своими яркими рыбками, кораллами и прочими красотами своих глубин.

Местная кухня

"Восточные Гавайи" славятся своей кухней. Многие блюда уникальны и характерны только для этой провинции. Насыщенный вкус, необычные сочетания продуктов, разные морепродукты, а ещё лапша, четырёхугольная фасоль, утка, местные фрукты и множество всего такого, чего у нас на Алтае вы не найдете.

Термальные источникиПосещение острова – прекрасная возможность оздоровить организм. Здесь находятся термальные источники, которые будут полезны для людей с заболеваниями дыхательных путей, нервной системы, пищеварения, кожных покровов, опорно-двигательного аппарата. В санаториях используют приемы традиционной китайской медицины, а также широко применяют снадобья из природных ингредиентов.

Шопинг

Закупаться на Хайнань едут не зря: настоящий шёлк, жемчуг, фарфор, хрусталь, чай и кофе тут в ассортименте и просто превосходны. Здесь же можно приобрести и вполне привычные для нас вещи с большими скидками в период распродаж — одежду, обувь, украшения, технику и вообще всё, что душе угодно. А еще остров славится своими конфетами. Особенно хороши кофейные и фруктовые – отличный подарок для близких, привезенный из отпуска.

На момент публикации статьи стоимость недельного тура Хайнаньс вылетом из Барнаула составляет 24 700 руб./чел.

Вашу лучшую туристическую путевку вам подберут в агентстве!

Агентство продуманных поездок "Авианебо"
пр-т Ленина, 53 (высокое крыльцо)
Тел. (3852) 55−66−08
Сайт
Группа "ВКонтакте"Справка. Агентство продуманных поездок "Авианебо" готово взять на себя самую скучную часть вашего отпуска — организацию  проезда к месту вашего следующего незабываемого приключения.  Мы позаботимся и о бронировании отеля, и о визах, и о том, чтобы вы прибыли в аэропорт вовремя.

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

12.09.2018 11:56
- гость -

летите, конечно. Пока в долг авиакомпания возит. Но имейте с собой деньги на обратный билет, а то, чем черт не шутит )))

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