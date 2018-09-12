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Подробности столкновения трамвая и автобуса, произошедшего вечером 11 сентября на проспекте Космонавтов в Барнауле, сообщили в городской Госавтоинспекции.

Напомним, что ДТП случилось в районе здания №12/1. По данным ГИБДД, водитель 1975 года рождения, управляя автобусом "ПАЗ 320402-05", на перекрестке при повороте направо допустил столкновение с движущимся попутно трамваем под управлением мужчины 1991 года рождения.

"В результате дорожно-транспортного происшествия пассажиры трамвая — женщина 56 лет и девочка 2002 года рождения - получили телесные повреждения, оказана медицинская помощь в городской больнице №1, не госпитализированы", — констатируют в полиции.

В данный момент по факту аварии проводится проверка.