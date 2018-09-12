Пользователи соцсетей обсуждают видео, на котором девушка в необычном бикини предстала перед отдыхающими, сообщает "Пятый канал".

Девушка поворачивалась перед людьми, чтобы все смогли рассмотреть формы и расцветку "купальника".

Отмечается, что купальник не сшит, а вырезан из множества кусочков фольги и наклеен прямо на тело модели. При этом формально все правила "минимальных приличий" соблюдены — "купальник" закрывает все то, "что должно быть скрыто".