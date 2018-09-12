Греф не увидел альтернативы повышению пенсионного возраста

Глава Сбербанка Герман Греф во время пресс-подхода на Владивостокском экономическом форуме заявил, что альтернативы повышению пенсионного возраста нет, сообщает "Интерфакс".
"Я не вижу альтернатив повышению пенсионного возраста", — сказал Греф, подчеркнув, что "альтернативы не в плане политического популизма, а в плане повышения соотношения средней пенсии и средней заработной платы".
"Макроэкономика даже, если посмотреть на перспективы 2030 года, радикальным образом меняется по сравнению с тем, что мы видим сегодня", — пояснил глава Сбербанка.
Он также добавил, что соотношение пенсионеров и работающих меняется, поэтому необходимо повышать пенсионный возраст, чтобы повысить уровень пенсии, так как эти процессы, по его словам, связаны.
Греф отметил, что Сбербанк разрабатывает и уже предоставляет продукты для людей предпенсионного и пенсионного возраста.
"Начиная от банковских продуктов и заканчивая созданием условий для ГЧП, создание сети для подготовки и переподготовки людей старшего возраста, создание специальных учреждений для лиц пожилого возраста. Это та задача, которую мы сегодня пытаемся решать совместно с правительством и регионами", — заявил Греф.
Комментарии
А создание выскотехнологических и высокооплачиваемых рабочих мест не вариант? Такими темпами через 10 лет будут вещать что пенсии будут платить только силовикам и депутатам так на большее не хватит
Помнится он заявлял что только 63/65 поможет спасти России и никакие послабления не приемлемы, а тут царь сказал по другому, опа и сразу можно и поменьше
Не увидел? На конюшню!
Если вернуть все уварованные деньги в страну , то и пенсионный возраст повышать не нужно будет
12.09.2018 13:22
гость
по их мнению это не уворованные, а "честно заработанные". А присваивание бОльшей части вырученной за продажу ресурсов валюты --- это "бизнес".
Греф в день получает 2 миллиона. Ему пенсия не нужна. Главное до пенсии дожить, а то его коллега по правительству Александр Починок умер в 58 лет.
Куда уходят накопления, если человек не дожил до пенсии?
-гость- 13:45
Ролдугину в виолончель
12.09.2018 13:45
- гость -
Куда уходят накопления, если человек не дожил до пенсии?
страховая часть пфр-у, то есть в бюджет, накопительная наследникам
Круглый год просиживают штаны на бесконечных экономических форумах, а развития экономики нет. Одни бла-бла-бла. Где рост экономики и благосостояния, хотя бы на среднемировом уровне, умники?