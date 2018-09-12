Греф не увидел альтернативы повышению пенсионного возраста

Глава Сбербанка Герман Греф во время пресс-подхода на Владивостокском экономическом форуме заявил, что альтернативы повышению пенсионного возраста нет, сообщает "Интерфакс".

"Я не вижу альтернатив повышению пенсионного возраста", — сказал Греф, подчеркнув, что "альтернативы не в плане политического популизма, а в плане повышения соотношения средней пенсии и средней заработной платы".

"Макроэкономика даже, если посмотреть на перспективы 2030 года, радикальным образом меняется по сравнению с тем, что мы видим сегодня", — пояснил глава Сбербанка.

Он также добавил, что соотношение пенсионеров и работающих меняется, поэтому необходимо повышать пенсионный возраст, чтобы повысить уровень пенсии, так как эти процессы, по его словам, связаны.

Греф отметил, что Сбербанк разрабатывает и уже предоставляет продукты для людей предпенсионного и пенсионного возраста.

"Начиная от банковских продуктов и заканчивая созданием условий для ГЧП, создание сети для подготовки и переподготовки людей старшего возраста, создание специальных учреждений для лиц пожилого возраста. Это та задача, которую мы сегодня пытаемся решать совместно с правительством и регионами", — заявил Греф.