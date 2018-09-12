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Новости

Греф не увидел альтернативы повышению пенсионного возраста

, ИА "Амител"
Он отметил, что Сбербанк разрабатывает и уже предоставляет специальные продукты для людей

Фото: oblgazeta.ru

Глава Сбербанка Герман Греф во время пресс-подхода на Владивостокском экономическом форуме заявил, что альтернативы повышению пенсионного возраста нет, сообщает "Интерфакс". 

"Я не вижу альтернатив повышению пенсионного возраста", — сказал Греф, подчеркнув, что "альтернативы не в плане политического популизма, а в плане повышения соотношения средней пенсии и средней заработной платы".

"Макроэкономика даже, если посмотреть на перспективы 2030 года, радикальным образом меняется по сравнению с тем, что мы видим сегодня", — пояснил глава Сбербанка.

Он также добавил, что соотношение пенсионеров и работающих меняется, поэтому необходимо повышать пенсионный возраст, чтобы повысить уровень пенсии, так как эти процессы, по его словам, связаны.

Греф отметил, что Сбербанк разрабатывает и уже предоставляет продукты для людей предпенсионного и пенсионного возраста.

"Начиная от банковских продуктов и заканчивая созданием условий для ГЧП, создание сети для подготовки и переподготовки людей старшего возраста, создание специальных учреждений для лиц пожилого возраста. Это та задача, которую мы сегодня пытаемся решать совместно с правительством и регионами", — заявил Греф.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

12.09.2018 12:51
- гость -

А создание выскотехнологических и высокооплачиваемых рабочих мест не вариант? Такими темпами через 10 лет будут вещать что пенсии будут платить только силовикам и депутатам так на большее не хватит

0  0
12.09.2018 12:56
- гость -

Помнится он заявлял что только 63/65 поможет спасти России и никакие послабления не приемлемы, а тут царь сказал по другому, опа и сразу можно и поменьше

0  0
12.09.2018 13:19
- гость -

Не увидел? На конюшню!

0  0
12.09.2018 13:22
гость

Если вернуть все уварованные деньги в страну , то и пенсионный возраст повышать не нужно будет

0  0
12.09.2018 13:36
- гость -

12.09.2018 13:22
гость

по их мнению это не уворованные, а "честно заработанные". А присваивание бОльшей части вырученной за продажу ресурсов валюты --- это "бизнес".

0  0
12.09.2018 13:43
- гость -

Греф в день получает 2 миллиона. Ему пенсия не нужна. Главное до пенсии дожить, а то его коллега по правительству Александр Починок умер в 58 лет.

0  0
12.09.2018 13:45
- гость -

Куда уходят накопления, если человек не дожил до пенсии?

0  0
12.09.2018 13:49
гость

-гость- 13:45
Ролдугину в виолончель

0  0
12.09.2018 13:50
- гость -

12.09.2018 13:45
- гость -

Куда уходят накопления, если человек не дожил до пенсии?

страховая часть пфр-у, то есть в бюджет, накопительная наследникам

0  0
12.09.2018 13:53
Павсекакий

Круглый год просиживают штаны на бесконечных экономических форумах, а развития экономики нет. Одни бла-бла-бла. Где рост экономики и благосостояния, хотя бы на среднемировом уровне, умники?

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