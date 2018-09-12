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Жители 248 населенных пунктов в Алтайском крае могут остаться без телевидения из-за вступления в силу с 1 января 2019 года изменений в федеральное законодательство о радиовещании. С этого момента действие аналогового вещания прекратится, а прием цифрового эфирного ТВ-сигнала для этих населенных пунктов невозможен. К таким последствиям жителей региона подготовил врио начальника управления связи и массовых коммуникаций Алтайского края Максим Герасимюк в ходе форума на сайте правительства региона.

Изменения связаны с тем, что со следующего года прекращается выделение федеральных субсидий вещателям общедоступных телеканалов на распространение программ в аналоговом формате в населенных пунктах с численностью жителей менее 100 тысяч человек.

Как отметил Максим Герасимюк, около 53 тысяч жителей края не имеют доступа к таким технологиям.

"Вместе с тем во всех населенных пунктах с численностью менее 100 тысяч жителей эфирное аналоговое вещание телеканалов будет прекращено. В более крупных населенных пунктах решение о сохранении или прекращении аналогового вещания принимается вещателями", — сказал он.

Врио начальника ведомства уточнил, что Алтайкомсвязь заключила соглашение с оператором "НТВ-Плюс" об обеспечении бесплатным цифровым спутниковым телевидением жителей, не имеющих возможность принимать цифровой эфирный ТВ-сигнал. В дальнейшем Алтайкомсвязью планируется оказание помощи населению Алтайского края в подключении цифрового эфирного телевидения путем организации "Цифрового десанта".

Как сообщили в ведомстве, на данный момент передача сигнала в цифровом формате ЦЭТВ организована посредством 200 передающих станций ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть". Охват населения края цифровым телевизионным сигналом первого мультиплекса (10 общедоступных каналов) составляет 97,6%, второго (еще 10 общедоступных каналов) — 52,4%.

К концу 2018 года жители Алтайского края получат возможность принимать и мультиплекс РТРС-2 (второй мультиплекс): СТС, ТНТ, "РенТВ", "Пятница", "Спас", "Домашний", "Звезда", ТВ3, "Мир", МузТВ.

Отметим, что цифровое эфирное телевидение – технология передачи телевизионного изображения и звука при помощи кодирования видеосигнала и сигнала звука с использованием цифровых каналов. Основой современного цифрового телевидения является стандарт сжатия данных MPEG. Цифровой сигнал защищен от этого, что обеспечивает высокое качество изображения и звука цифровых телеканалов.



Переход на цифровое телевещание в перспективе позволит россиянам смотреть программы высокой четкости (HD-телевидение). Появление в стране Ultra-HD телевидения в ближайшие 5 лет не планируется.



