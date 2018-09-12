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Житель Славгорода, подозреваемый в изнасиловании, угрозе убийством, истязании и причинении вреда здоровью, задержан в Барнауле спустя 11 лет поисков.

Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, летом 2007 года мужчина систематически высказывал в адрес своей подруги угрозы убийством, а также истязал ее, нанося телесные повреждения.

"Кроме того, в указанный период времени он совершил в отношении потерпевшей преступление против половой неприкосновенности. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Однако подозреваемый, опасаясь уголовной ответственности за содеянное, скрылся от органов следствия и на протяжении более 10 лет находился в федеральном розыске. Предварительное следствие по уголовному делу было приостановлено в связи с неустановлением местонахождения мужчины", — уточняют в СКР.

В начале сентября этого года производство по уголовному делу было возобновлено. Дело в том, что 8 сентября 40-летний подозреваемый был задержан в городе Барнауле. Как оказалось, в краевой столице он проживал, тщательно скрывая свою личность.

В данный момент мужчина арестован. Расследование продолжается.