Фото: vk.com/riviera_biysk

Бийский торгово-развлекательный центр "Ривьера" закрыли на неделю, сообщает "Алтайская правда".

Отмечается, что временная приостановка работы ТРЦ связана с модернизацией систем пожарной безопасности.

Арендаторов уведомили о том, что в указанный период арендная плата не будет начисляться.

Напомним, что после пожара в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня", жертвами которого стали 60 человек, по всей стране были инициированы проверки торговых центров. Проверочные мероприятия вскрыли массу нарушений в подобного рода заведениях.

В этой связи в Алтайском крае некоторое время не работали ряд крупнейших ТРЦ.