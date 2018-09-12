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Система ЖКХ Барнаула полностью готова к запуску тепла в социально значимые учреждения, заявил глава города Сергей Дугин на совещании в правительстве Алтайского края.

В данный момент к предстоящему отопительному периоду в столице края готовят 3837 многоквартирных домов. В этом году на текущий ремонт общедомового имущества направят 189 миллионов рублей. Сейчас акты готовности получили уже более 80% домов с центральным отоплением.

Глава региона Виктор Томенко, в свою очередь, поручил в кратчайшие сроки завершить подготовку жилищного фонда Барнаула к подаче тепла.

"Как только будет достигнут норматив среднесуточных внешних температур, прошу обеспечить запуск тепла повсеместно, в том числе во всех жилых домах города Барнаула", — цитирует слова краевого руководителя пресс-служба регионального правительства.

Как уже сообщал портал Amic.ru, раньше дата начала подачи отопления зависела от погоды. Согласно постановлению правительства, отопительный сезон стартовал, когда среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней составляла не более +8 градусов.

Теперь законодательство этого не требует. Уже третий год решение о запуске тепла принимается на основании заявлений собственников. Как такие обращения начинают поступать, администрация Барнаула принимает решение о старте отопительного сезона.