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Система ЖКХ Барнаула готова к запуску тепла

, ИА "Амител"
Глава города Сергей Дугин доложил Виктору Томенко о готовности краевой столицы к отопительному сезону

Фото: adslegal.com.ua

Система ЖКХ Барнаула полностью готова к запуску тепла в социально значимые учреждения, заявил глава города Сергей Дугин на совещании в правительстве Алтайского края.

В данный момент к предстоящему отопительному периоду в столице края готовят 3837 многоквартирных домов. В этом году на текущий ремонт общедомового имущества направят 189 миллионов рублей. Сейчас акты готовности получили уже более 80% домов с центральным отоплением.

Глава региона Виктор Томенко, в свою очередь, поручил в кратчайшие сроки завершить подготовку жилищного фонда Барнаула к подаче тепла.

"Как только будет достигнут норматив среднесуточных внешних температур, прошу обеспечить запуск тепла повсеместно, в том числе во всех жилых домах города Барнаула", — цитирует слова краевого руководителя пресс-служба регионального правительства.

Как уже сообщал портал Amic.ru, раньше дата начала подачи отопления зависела от погоды. Согласно постановлению правительства, отопительный сезон стартовал, когда среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней составляла не более +8 градусов.

Теперь законодательство этого не требует. Уже третий год решение о запуске тепла принимается на основании заявлений собственников. Как такие обращения начинают поступать, администрация Барнаула принимает решение о старте отопительного сезона.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

12.09.2018 12:00
Гость

А сколько домов получили акты готовности из 3837 и готовы к приему тепла???

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12.09.2018 12:13
- гость -

Сейчас акты готовности получили уже более 80% домов с центральным отоплением.

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