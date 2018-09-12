По данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, в России насчитывается около 16% холостяков и 7% незамужних женщин, сообщает LIFE.
При этом женатых мужчин больше, чем замужних женщин, — 54% против 47%. Также отмечается, что 62% россиян находятся в серьезных отношениях, из них 50% состоят в официальном браке.
10% россиян просто живут вместе без узаконивания отношений, а остальные 2% встречаются более одного года и не думают о совместной жизни.
В ходе опроса также выяснилось, что 30% респондентов нашли свою вторую половинку в компании друзей, а 20% встретили ее на работе. В качестве других мест для знакомств россияне выбирают учебное заведение — 13%, парк — 11%, концерт — 6% и соцсети — 5%.
Комментарии
При этом женатых мужчин больше, чем замужних женщин, — 54% против 47%.
Это как? в России гей браки легализовали или шведские семьи?
При этом женатых мужчин больше, чем замужних женщин, — 54% против 47%
Амик , ну что за глупость....
Эти цифры говорят о том что количество женщин в стране больше чем мужчин, а в браке состоят скорее всего женщин немного больше чем мужчин, в связи с тем что многоженство разрешено в отдельных республиках
Да нет, женщин в браке больше потому что они считают что если живут вместе то замужем, а мужчины при этом считают что не женаты.
По данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, в России насчитывается около 16% холостяков и 7% незамужних женщин
это как? а с кем живет 8 % женщин?