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Помощник президента Глазьев обвинил Центробанк в падении рубля

, ИА "Амител"
Для восстановления рубля он предложил обеспечить контроль за валютно-финансовым рынком

Фото: a-g-popov.livejournal.com

Помощник президента России Сергей Глазьев в кулуарах Восточного экономического форума заявил, что главным фактором, повлиявшим на падение курса рубля, стало "неисполнение Центральным банком своих конституционных обязанностей" по обеспечению устойчивости курса национальной валюты, пишет РБК.

В начале этой недели рубль ослаб и побил рекорды с марта 2016 года. Так, в минувший понедельник, 10 сентября, курс доллара впервые за 2,5 года поднялся выше 70 рублей, евро — превысил 81 рубль.

"Имея валютных резервов больше, чем объем денежной базы, они отдали курсообразование на откуп финансовым спекулянтам, которые произвольно раскачивают рубль, получая гигантские сверхприбыли на дестабилизации макроэкономической ситуации при фактически попустительстве денежных властей. Если бы Центральный банк вернулся к исполнению своих обязанностей, рубль был бы у нас стабильный начиная с 2014 года и не было бы вообще никаких колебаний", — ответил Глазьев на вопрос, какие факторы влияют на падение национальной валюты и какие инструменты нужны для восстановления ее курса.

Для восстановления рубля он предложил обеспечить контроль за валютно-финансовым рынком, пресекать манипулирование рынком, проводить в необходимых масштабах интервенции и следить за соответствием курса рубля фундаментальным факторам.

"Это совершенно не сложно делать", — подчеркнул Глазьев.

На вопрос, насколько он считает вероятным повышение ключевой ставки ЦБ на фоне ухудшения ситуации на валютном рынке, Глазьев ответил: "Я могу сказать одно: если это произойдет, то будут похоронены все инвестиционные ожидания, которые в том числе и на Восточном форуме формулируются".

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

12.09.2018 13:53
- гость -

Вместо того, чтобы продавать доллары, ЦБ их миллиардами скупает, вот и рубль падает. Вредители!

0  0
12.09.2018 13:58
- гость -

Все поклали на конституцию. Первым был путин

0  0
12.09.2018 14:11
- гость -

А может все таки внешняя политика виновата из за которой инвесторы не просто бегут а практически эвакуируются из России?

0  0
12.09.2018 14:30
- гость -

Да , советник правду озвучивает, но его никто не слушает ...
Как минфин и ЦБ проводили свою политику , так и проводят.
Как это понимать? Понимать как факт того, что финансовая власть в стране осуществляется независимо от президента?

0  0
12.09.2018 14:31
- гость -

12.09.2018 14:11
- гость -
было бы странно, если бы не бежали, ведь у нас законом предусмотрено что иностранным инвестициям льготы....
Кто законы пишет вражеские для страны???

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