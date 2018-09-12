Помощник президента Глазьев обвинил Центробанк в падении рубля

Помощник президента России Сергей Глазьев в кулуарах Восточного экономического форума заявил, что главным фактором, повлиявшим на падение курса рубля, стало "неисполнение Центральным банком своих конституционных обязанностей" по обеспечению устойчивости курса национальной валюты, пишет РБК.

В начале этой недели рубль ослаб и побил рекорды с марта 2016 года. Так, в минувший понедельник, 10 сентября, курс доллара впервые за 2,5 года поднялся выше 70 рублей, евро — превысил 81 рубль.

"Имея валютных резервов больше, чем объем денежной базы, они отдали курсообразование на откуп финансовым спекулянтам, которые произвольно раскачивают рубль, получая гигантские сверхприбыли на дестабилизации макроэкономической ситуации при фактически попустительстве денежных властей. Если бы Центральный банк вернулся к исполнению своих обязанностей, рубль был бы у нас стабильный начиная с 2014 года и не было бы вообще никаких колебаний", — ответил Глазьев на вопрос, какие факторы влияют на падение национальной валюты и какие инструменты нужны для восстановления ее курса.

Для восстановления рубля он предложил обеспечить контроль за валютно-финансовым рынком, пресекать манипулирование рынком, проводить в необходимых масштабах интервенции и следить за соответствием курса рубля фундаментальным факторам.

"Это совершенно не сложно делать", — подчеркнул Глазьев.

На вопрос, насколько он считает вероятным повышение ключевой ставки ЦБ на фоне ухудшения ситуации на валютном рынке, Глазьев ответил: "Я могу сказать одно: если это произойдет, то будут похоронены все инвестиционные ожидания, которые в том числе и на Восточном форуме формулируются".